Под мэрией Киева бастуют медики
Работникам нескольких больниц перестали выплачивать зарплату
Работникам нескольких больниц перестали выплачивать зарплату
Несколько десятков медиков Киевского центра перинатальной медицины и Центр микрохирургии глаза собрались под стенами городской администрации.
Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews", пишет RegioNews.
По словам участников акции, финансирование их больниц было приостановлено, в связи с чем им прекратили выплачивать зарплату.
Финансировали до мая месяца. А теперь мы ни аванса, ни зарплаты не получили", - сообщают участники акции.
Врачи связывают прекращение финансирования со вступлением в силу второго этапа медицинской реформы.
Люди ждут официальной реакции киевской власти.
Напомним, вчера, 22 июня из-за невыплаты зарплаты в Харькове бастовали рабочие завода "Электротяжмаш.
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