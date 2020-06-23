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23 июня 2020, 10:54 8

Под мэрией Киева бастуют медики

23 июня 2020, 10:54 8
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Работникам нескольких больниц перестали выплачивать зарплату
Работникам нескольких больниц перестали выплачивать зарплату
Фото: "PavlovskyNews"
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Несколько десятков медиков Киевского центра перинатальной медицины и Центр микрохирургии глаза собрались под стенами городской администрации.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews", пишет RegioNews.

По словам участников акции, финансирование их больниц было приостановлено, в связи с чем им прекратили выплачивать зарплату.

Финансировали до мая месяца. А теперь мы ни аванса, ни зарплаты не получили", - сообщают участники акции.

Врачи связывают прекращение финансирования со вступлением в силу второго этапа медицинской реформы.

Люди ждут официальной реакции киевской власти.

Напомним, вчера, 22 июня из-за невыплаты зарплаты в Харькове бастовали рабочие завода "Электротяжмаш.

долги зарплаты Киев медреформа протесты медики врачи КГГА
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