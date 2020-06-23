Под мэрией Киева бастуют медики

Работникам нескольких больниц перестали выплачивать зарплату

Работникам нескольких больниц перестали выплачивать зарплату

Фото: "PavlovskyNews"

Несколько десятков медиков Киевского центра перинатальной медицины и Центр микрохирургии глаза собрались под стенами городской администрации.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews", пишет RegioNews.

По словам участников акции, финансирование их больниц было приостановлено, в связи с чем им прекратили выплачивать зарплату.

Финансировали до мая месяца. А теперь мы ни аванса, ни зарплаты не получили", - сообщают участники акции.

Врачи связывают прекращение финансирования со вступлением в силу второго этапа медицинской реформы.

Люди ждут официальной реакции киевской власти.

Напомним, вчера, 22 июня из-за невыплаты зарплаты в Харькове бастовали рабочие завода "Электротяжмаш.