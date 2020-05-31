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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 травня 2020, 14:42 26

Кличко та Шварценеггер привітали киян із Днем міста - відео

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31 травня 2020, 14:42 26
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Шварценеггер сказав слова відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій!"
Фото: flickr
Шварценеггер сказав слова відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій!"

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив оригінальний відеоролик, присвячений Дню Києва.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Київ - це місто, яке знають і люблять у всьому світі. Київ - це кожен з нас! Ми любимо тебе, Києве!" - написав Кличко у Facebook.

Родзинкою відеопривітання виявилася участь у ньому відомого актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера.

Це відео про кохання. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов'язує щось своє, особливе", - написав Кличко в коментарі до відео.

Також цього дня відбувся в режимі онлайн знаменитий пробіг під каштанами, організатори якого зібрали 370 тисяч гривень на допомогу лікарням.

Забіг тривав 35 хвилин. За цей час зареєструвалося більше 3700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 000 гривень. Втім, внесок - 100 гривень - можна зробити і після закінчення пробігу", - повідомили організатори.

Нагадаємо, святкування Дня Києва 31 травня у зв'язку із карантинними заходами провели в форматі онлайн.


Київ відео Віталій Кличко День Києва
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