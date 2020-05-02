Под Офисом президента Украины протестовали рестораторы

2 мая владельцы ресторанов, кофеен и кафе пришли на Банковую с протестами - требовали, чтобы им позволили работать во время карантина, который ввели из-за эпидемии COVID-19

2 мая владельцы ресторанов, кофеен и кафе пришли на Банковую с протестами - требовали, чтобы им позволили работать во время карантина, который ввели из-за эпидемии COVID-19

Об этом пишут RegioNews со ссылкой на "Обозреватель”. Митингующие расставили столики возле здания ОПУ, как на летних террасах своих заведений, и угощали всех желающих гречкой и котлетами. Организатор акции Дмитрий Федотенков заявил, что главная цель протеста - побудить власть пересмотреть карантин и разрешить работу летних площадок. Ведь из-за карантинных запретов и ограничений работу потеряли 200 тысяч украинцев, трудоустроенных в гостинично-ресторанном бизнесе. Как писали RegioNews раньше, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр” - собственность депутата от партии "Слуга народа”.

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