Под Офисом президента Украины протестовали рестораторы
2 мая владельцы ресторанов, кофеен и кафе пришли на Банковую с протестами - требовали, чтобы им позволили работать во время карантина, который ввели из-за эпидемии COVID-19
2 мая владельцы ресторанов, кофеен и кафе пришли на Банковую с протестами - требовали, чтобы им позволили работать во время карантина, который ввели из-за эпидемии COVID-19
Об этом пишут RegioNews со ссылкой на "Обозреватель”.
Митингующие расставили столики возле здания ОПУ, как на летних террасах своих заведений, и угощали всех желающих гречкой и котлетами.
Организатор акции Дмитрий Федотенков заявил, что главная цель протеста - побудить власть пересмотреть карантин и разрешить работу летних площадок. Ведь из-за карантинных запретов и ограничений работу потеряли 200 тысяч украинцев, трудоустроенных в гостинично-ресторанном бизнесе.
Как писали RegioNews раньше, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр” - собственность депутата от партии "Слуга народа”.
В Киевской области заработали рынки
02 мая 2020, 19:57Власть подробно прорабатывает все этапы выхода из карантина - Шмыгаль
01 мая 2020, 15:29Правительство опубликовало решение об открытии рынков в Украине
30 апреля 2020, 13:07
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
02 мая 2020, 10:55Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
- 20:12 02 мая Под Офисом президента Украины протестовали рестораторы
- 19:57 02 мая В Киевской области заработали рынки
- 19:29 02 мая "Черкассы будут сопротивляться”: Анатолий Бондаренко стал героем мемов
- 18:58 02 мая Стало известно, как пройдут местные выборы
- 18:00 02 мая На Донбассе оккупанты применили гранаты, есть жертвы
- 17:37 02 мая "140 тысяч умрут от коронавируса” - Ляшко
- 10:55 02 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
- 12:30 26 апреля Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 15:07 28 апреля Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
- 12:50 27 апреля Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
Все блоги »
Казус Садового: как во Львове депутаты взбунтовались против мэра
01 мая 2020, 14:00
Житомирская область: кому принадлежат автовокзалы региона
30 апреля 2020, 16:00
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19