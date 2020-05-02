Під Офісом президента України протестували ресторатори

2 травня власники ресторанів, кав'ярень та кафе прийшли на Банкову з протестами - вимагали, аби їм дозволили працювати під час карантину, який запровадили через епідемію COVID-19

2 травня власники ресторанів, кав'ярень та кафе прийшли на Банкову з протестами - вимагали, аби їм дозволили працювати під час карантину, який запровадили через епідемію COVID-19

Про це пишуть RegioNews із посиланням на "Обозреватель”. Мітингарі розставили столики біля будівлі ОПУ, як на літніх терасах своїх закладів, і пригощали всіх охочих гречкою і котлетами. Організатор акції Дмитро Федотенков заявив, що головна мета протесту - спонукати владу переглянути карантин і дозволити роботу літніх майданчиків. Адже через карантинні заборони та обмеження роботу втратили 200 тисяч українців, працевлаштованих у готельно-ресторанному бізнесі. Як писали RegioNews раніше, попри карантин у Києві продовжував працювати ресторан "Велюр” - власність депутата від партії "Слуга народу”.

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