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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
02 травня 2020, 20:12 14

Під Офісом президента України протестували ресторатори

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02 травня 2020, 20:12 14
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2 травня власники ресторанів, кав'ярень та кафе прийшли на Банкову з протестами - вимагали, аби їм дозволили працювати під час карантину, який запровадили через епідемію COVID-19
2 травня власники ресторанів, кав'ярень та кафе прийшли на Банкову з протестами - вимагали, аби їм дозволили працювати під час карантину, який запровадили через епідемію COVID-19

Про це пишуть RegioNews із посиланням на "Обозреватель”.

Мітингарі розставили столики біля будівлі ОПУ, як на літніх терасах своїх закладів, і пригощали всіх охочих гречкою і котлетами.

Організатор акції Дмитро Федотенков заявив, що головна мета протесту - спонукати владу переглянути карантин і дозволити роботу літніх майданчиків. Адже через карантинні заборони та обмеження роботу втратили 200 тисяч українців, працевлаштованих у готельно-ресторанному бізнесі.

Як писали RegioNews раніше, попри карантин у Києві продовжував працювати ресторан "Велюр” - власність депутата від партії "Слуга народу”.


Київ карантин митинг протести
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