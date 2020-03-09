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09 марта 2020, 13:43 64

Все было в крови: в столичном ресторане произошло ЧП

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09 марта 2020, 13:43 64
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В Киеве в ресторане "Ракушка" с одним из посетителей произошла чрезвычайное событие: на лицо человеку упали стеклянные бокалы
Фото: Pixabay
В Киеве в ресторане "Ракушка" с одним из посетителей произошла чрезвычайное событие: на лицо человеку упали стеклянные бокалы

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу "Киев Оперативный”.

В ресторане "Ракушка”, что находится в центре Киева, несколько стеклянных бокалов упали с полки мужчине на голову.

"Глубокая рана на лбу и порез на руке, лужа крови. Сверху даже никто не спустился, а персонал даже салфетку не дал", – говорят свидетели. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Между тем, как информировали RegioNews ранее, в киевском индийском ресторане "Сутра" 1 марта встретились прем'ер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак.


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