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05 октября 2026, 13:22

Смертельная авария в Хмельницком: один водитель погиб, другой – в больнице

05 октября 2026, 13:22
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Фото: Национальная полиция
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В Хмельницком следственные полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 38-летний водитель

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 3 октября на улице Степана Бандеры, на подъезде к селу Лесные Гриновцы.

По предварительной информации, столкнулись Chevrolet Aveo под управлением 38-летнего хмельнитчанина и Skoda Kodiaq, за рулем которого находился 32-летний житель областного центра.

Водитель Chevrolet Aveo от травм получил на месте. Водитель Skoda Kodiaq госпитализирован в травматологическое отделение Хмельницкой областной больницы.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, на Прикарпатье в результате ДТП погиб 27-летний водитель ВАЗ. В аварии также пострадали водитель и пассажир Citroën – они получили легкие травмы, но от госпитализации отказались.

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