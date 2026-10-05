Смертельная авария в Хмельницком: один водитель погиб, другой – в больнице

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком следственные полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 38-летний водитель

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 3 октября на улице Степана Бандеры, на подъезде к селу Лесные Гриновцы.

По предварительной информации, столкнулись Chevrolet Aveo под управлением 38-летнего хмельнитчанина и Skoda Kodiaq, за рулем которого находился 32-летний житель областного центра.

Водитель Chevrolet Aveo от травм получил на месте. Водитель Skoda Kodiaq госпитализирован в травматологическое отделение Хмельницкой областной больницы.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, на Прикарпатье в результате ДТП погиб 27-летний водитель ВАЗ. В аварии также пострадали водитель и пассажир Citroën – они получили легкие травмы, но от госпитализации отказались.