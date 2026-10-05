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ДТП с участием военнослужащих районного ТЦК и СП произошло в городе Каменское

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Как отметили в ведомстве, инцидент не связан с мероприятиями по мобилизации – авария, предварительно, произошла в результате нарушения правил дорожного движения.

В результате столкновения с авто ТЦК пострадал мотоциклист. Его госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, а в Днепропетровской области 19-летний водитель авто сбил четырех подростков. Детей госпитализировали. Юноше объявили подозрение.