Смертельна аварія у Хмельницькому: один водій загинув, інший – у лікарні

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому слідчі поліції встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 38-річний водій

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 3 жовтня на вулиці Степана Бандери, на під’їзді до села Лісові Гринівці.

За попередньою інформацією, зіткнулися Chevrolet Aveo під керуванням 38-річного хмельничанина та Skoda Kodiaq, за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру.

Водій Chevrolet Aveo від отриманих травм загинув на місці. Водія Skoda Kodiaq госпіталізували до травматологічного відділення Хмельницької обласної лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Прикарпатті внаслідок ДТП загинув 27-річний водій ВАЗ. В аварії також постраждали водій та пасажирка Citroën – вони отримали легкі травми, але від госпіталізації відмовилися.