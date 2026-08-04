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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, мужчина, также преподававший в центре английский язык, во время занятий совершал развратные действия в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет.

Установлено, что действия в отношении одной из потерпевших продолжались в течение 2018-2020 годов, в отношении другой – в 2023-2025 годах.

Девочки долгое время молчали из-за страха осуждения и решились рассказать о пережитом только после того, как узнали о другом деле против руководителя центра – о хранении детской порнографии (ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

Полиция проверяет причастность 58-летнего мужчины к другим возможным эпизодам сексуального насилия и устанавливает круг потерпевших.

Решается вопрос о взятии злоумышленника под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове перед судом предстанет рясофорный монах Харьковской епархии УПЦ МП, который изнасиловал 14-летнюю хористку, шантажировал ее угрозами разгласить информацию представителям епархии и принуждал ее к новым действиям сексуального характера.