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22 вересня 2026, 11:58

У центрі Хмельницького до Дня миру створили живий ланцюг

22 вересня 2026, 11:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Хмельницькому до Дня миру провели акцію, яка об'єднала дітей, студентів, курсантів-прикордонників та ветеранів

Як передає RegioNews, захід організував обласний осередок ГО "Захист Держави".

У центрі міста учасники створили живий ланцюг єдності та за допомогою ліхтариків виклали слово "МИР" біля Державного Прапора України.

Під час акції діти передали власні малюнки курсантам Національної академії Державної прикордонної служби України. Студенти також долучилися до заходу, тримаючи паперових білих голубів – символ миру та прагнення до життя у вільній Україні.

Організатори зазначили, що захід мав на меті об’єднати різні покоління навколо спільних цінностей та нагадати про важливість миру для українців.

"Бо Мир – це не просто мрія. Це світло, яке ми бережемо та передаємо з рук у руки", – наголосили в ГО.

До акції долучилися представники Національної академії Державної прикордонної служби України, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та ГС "Ветеранська спілка України".

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині волонтери міста Вараш спільно з ГО "Захист держави" провели благодійний ярмарок. Головною метою став збір для військових. В результаті вдалось зібрати 122 тисячі гривень.

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Хмельницький діти акція студенти ГО Захист Держави День Миру
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