На Харьковщине нашли мать, которая жестоко избила ребенка: у нее оказалось еще трое детей

Фото: Национальная полиция

В соцсетях жители Харьковщины распространяли видео, где женщина жестоко избивает маленького мальчика. Правоохранители нашли ее

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Оказалось, что маленького мальчика избивала 48-летняя женщина. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. На кадрах, шокировавших соцсети раньше, она избивала маленького сына.

Выяснилось, что у женщины, кроме мальчика, есть еще трое детей. Сейчас их изъяли из семьи и отправили в медицинское учреждение для проведения обследования и предоставления необходимой помощи.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина в состоянии опьянения избил своего 7-летнего сына . Мальчик был госпитализирован с травмами. Мужчине грозит заключение.