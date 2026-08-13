На Хмельниччині "самосуд" над дітьми переріс у катування: справу передали до суду

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Прокурори передали до суду справу 35-річної жінки з Хмельниччини та її неповнолітніх спільників. Їх обвинувачують у хуліганстві, катуванні та втягненні дітей у протиправну діяльність

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у травні цього року жінка посеред села зібрала дітей, щоб з'ясувати, чи причетні її 12-річний син та його однолітки до пошкодження майна.

Спочатку вона публічно ображала дітей, погрожувала їм та чинила психологічний тиск. Згодом, за версією слідства, дії жінки переросли в катування.

Жінка залучила до протиправних дій 16-річну дівчину, 14-річного хлопця та двох малолітніх дітей. Разом вони змушували потерпілих ставати на коліна, приспускати штани, після чого били їх ременями та різками, завдаючи фізичного болю та моральних страждань.

Одним із потерпілих був 12-річний син обвинуваченої. За ініціативи правоохоронців його передали на виховання батькові, який проживає окремо.

Жінці інкримінують хуліганство, катування та втягнення неповнолітніх і малолітніх у протиправну діяльність – ч. 2 ст. 296, ч.ч. 1, 2 ст. 304 та ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України. Вона перебуває під домашнім арештом. У разі доведення вини їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Дії 16-річної дівчини кваліфіковано як хуліганство та катування, а 14-річного хлопця – як хуліганство. Щодо 14-річного хлопця та двох малолітніх учасників події до суду також скерували клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.

Нагадаємо, на Харківщині знайшли матір, яка жорстоко побила дитину. З'ясувалось, що у жінки, крім того хлопчика, є ще троє дітей. Їх вилучили з родини та відправили до медичного закладу для проведення обстеження та надання необхідної допомоги.