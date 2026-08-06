Мистецтво, що зцілює: на Хмельниччині створюють перший Ветеранський театр
У Шепетівці започатковують створення першого Ветеранського театру – простору, де театральне мистецтво та ретрит допомагатимуть військовим і ветеранам відновлюватися, знаходити підтримку та проходити емоційне перезавантаження
Як передає RegioNews ініціатором проєкту виступив Шепетівський районний осередок ГО "Захист Держави".
У межах підготовки до запуску відбувся круглий стіл, під час якого учасники обговорили організаційні кроки, формат артреабілітації та майбутню програму ретриту.
До обговорення долучилися:
- начальник відділу культури Шепетівської міської ради Світлана Джус,
- директор Шепетівського міського будинку культури Вікторія Талімончук,
- керівник Шепетівського районного осередку ГО "Захист Держави" Сергій Подлєсний,
- координатор ветеранського простору Шепетівського районного осередку ГО "Захист Держави" Ілля Хмиз.
Організатори зазначають, що Ветеранський театр має стати не лише творчим майданчиком, а й простором підтримки, побратимства та психологічного відновлення для тих, хто захищав Україну.
"Театр, що зцілює та об’єднує", покликаний допомогти ветеранам через творчість знайти нові можливості для самовираження та взаємодії з суспільством.
"Ми переконані: цей проєкт стане не просто сценою, а справжнім простором підтримки, побратимства та емоційного перезавантаження", – кажуть організатори.
Нагадаємо, раніше у Рівному представили освітню програму "Захист України", яка передбачає безкоштовне навчання для ветеранів та учасників бойових дій і відкриває можливість здобути нову професію в освітній сфері.