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06 серпня 2026, 13:38

Мистецтво, що зцілює: на Хмельниччині створюють перший Ветеранський театр

06 серпня 2026, 13:38
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Фото: ГО "Захист держави"
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У Шепетівці започатковують створення першого Ветеранського театру – простору, де театральне мистецтво та ретрит допомагатимуть військовим і ветеранам відновлюватися, знаходити підтримку та проходити емоційне перезавантаження

Як передає RegioNews ініціатором проєкту виступив Шепетівський районний осередок ГО "Захист Держави".

У межах підготовки до запуску відбувся круглий стіл, під час якого учасники обговорили організаційні кроки, формат артреабілітації та майбутню програму ретриту.

До обговорення долучилися:

  • начальник відділу культури Шепетівської міської ради Світлана Джус,
  • директор Шепетівського міського будинку культури Вікторія Талімончук,
  • керівник Шепетівського районного осередку ГО "Захист Держави" Сергій Подлєсний,
  • координатор ветеранського простору Шепетівського районного осередку ГО "Захист Держави" Ілля Хмиз.

Організатори зазначають, що Ветеранський театр має стати не лише творчим майданчиком, а й простором підтримки, побратимства та психологічного відновлення для тих, хто захищав Україну.

"Театр, що зцілює та об’єднує", покликаний допомогти ветеранам через творчість знайти нові можливості для самовираження та взаємодії з суспільством.

"Ми переконані: цей проєкт стане не просто сценою, а справжнім простором підтримки, побратимства та емоційного перезавантаження", – кажуть організатори.

Нагадаємо, раніше у Рівному представили освітню програму "Захист України", яка передбачає безкоштовне навчання для ветеранів та учасників бойових дій і відкриває можливість здобути нову професію в освітній сфері.

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військові ветерани Хмельницька область театр мистецтво підтримка ГО Захист Держави
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