Мистецтво, що зцілює: на Хмельниччині створюють перший Ветеранський театр

Фото: ГО "Захист держави"

У Шепетівці започатковують створення першого Ветеранського театру – простору, де театральне мистецтво та ретрит допомагатимуть військовим і ветеранам відновлюватися, знаходити підтримку та проходити емоційне перезавантаження

Як передає RegioNews ініціатором проєкту виступив Шепетівський районний осередок ГО "Захист Держави".

У межах підготовки до запуску відбувся круглий стіл, під час якого учасники обговорили організаційні кроки, формат артреабілітації та майбутню програму ретриту.

До обговорення долучилися:

начальник відділу культури Шепетівської міської ради Світлана Джус,

директор Шепетівського міського будинку культури Вікторія Талімончук,

керівник Шепетівського районного осередку ГО "Захист Держави" Сергій Подлєсний,

координатор ветеранського простору Шепетівського районного осередку ГО "Захист Держави" Ілля Хмиз.

Організатори зазначають, що Ветеранський театр має стати не лише творчим майданчиком, а й простором підтримки, побратимства та психологічного відновлення для тих, хто захищав Україну.

"Театр, що зцілює та об’єднує", покликаний допомогти ветеранам через творчість знайти нові можливості для самовираження та взаємодії з суспільством.

"Ми переконані: цей проєкт стане не просто сценою, а справжнім простором підтримки, побратимства та емоційного перезавантаження", – кажуть організатори.

Нагадаємо, раніше у Рівному представили освітню програму "Захист України", яка передбачає безкоштовне навчання для ветеранів та учасників бойових дій і відкриває можливість здобути нову професію в освітній сфері.