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31 июля 2026, 14:56

В Ровно с 1 августа меняются правила льготного проезда: что нужно знать

31 июля 2026, 14:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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С 1 августа в Ровно вступают в силу новые правила пользования льготами в общественном транспорте

Об этом информирует Ровенская ячейка общественной организации "Захист Держави", передает RegioNews.

Для подтверждения права на бесплатный или льготный проезд пассажирам необходимо будет иметь специальную транспортную карту.

Участник Движения молодых "Захист Держави" уже получил свою льготную транспортную карту.

В ОО также обнародовали информацию о том, кому нужна транспортная карта, где ее получить и какие документы необходимы для оформления.

Напомним, в Хмельницком областном совете обсудили проблемы, с которыми сталкиваются ветераны во время установления инвалидности и оформления необходимых документов. Одним из ключевых предложений ГО "Захист Держави" стало создание электронных автоматизированных процедур прохождения экспертной оценки.

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