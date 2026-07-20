На Закарпатье 14-летняя девушка выпала из окна заброшенного общежития

Фото: Национальная полиция

В Сваляве на Мукачевщине 14-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа заброшенного здания. Несовершеннолетняя находилась в состоянии алкогольного опьянения

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Сообщения о происшествии поступили в полицию 18 июля около 22:50 от медиков. На место сразу выехали правоохранители.

По предварительным данным, девушка находилась в помещении бывшего общежития, которое пока не используется. Сидя на подоконнике, она потеряла равновесие и свалилась с высоты.

Медики диагностировали в несовершеннолетней политравму и госпитализировали ее в больницу. По информации врачей, угрозы ее жизни нет.

Во время медицинского исследования правоохранители установили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ювенальной превенции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности выясняют, как несовершеннолетняя получила алкоголь и почему в вечернее время находилась без присмотра взрослых.

Напомним, в Харькове трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб. На момент трагедии в доме находились 29-летняя мать и ее старший 7-летний сын.