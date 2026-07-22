На Хмельниччині водій маршрутки домагався 12-річної дівчинки

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У Кам’янці-Подільському правоохоронці затримали 64-річного водія маршрутки, якого підозрюють у розбещенні 12-річної пасажирки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 20 липня. Дівчинка зайшла в маршрутку та звернулася до водія по допомогу, оскільки помилилася маршрутом. Чоловік натомість почав говорити з нею на інтимні теми та пропонував особисту зустріч.

Дитина втекла та розповіла про ситуацію матері, яка звернулася до поліції. Правоохоронці встановили особу водія та затримали його.

Чоловіку планують повідомити про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України — розбещення неповнолітніх.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Рівненщині судитимуть 46-річного жителя Закарпатської області, якого обвинувачують у розбещенні 9-річної дівчинки через соціальні мережі та зберіганні дитячої порнографії з метою подальшого розповсюдження. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.