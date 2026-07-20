Во Львове в заброшенном лимузине нашли тело 46-летнего мужчины
Во Львове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли в салоне заброшенного автомобиля
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Утром 20 июля на улице Научной в салоне лимузина LINCOLN TOWN CAR обнаружили тело 46-летнего мужчины.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа. В ходе предварительного осмотра тела с участием судебно-медицинского эксперта признаков насильственной смерти не обнаружили.
Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, на Черниговщине спасатели отыскали тело 17-летнего юноши, пропавшего на реке вместе со своим 10-летним братом. К сожалению, младший мальчик тоже не выжил.