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10 июля 2026, 10:22

В Винницкой области люди спасли 7-летнюю девочку от попытки похищения

10 июля 2026, 10:22
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Фото: Национальная полиция
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В Жмеринке Винницкой области местные жители помешали похищению 7-летнего ребенка. Правоохранители оперативно установили личность нападающего и задержали его

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Вечером 8 июля на одной из улиц города мужчина схватил девочку и утащил ее в сторону заброшенного нежилого дома. Крики ребенка услышали очевидцы – они прибежали на помощь. После этого злоумышленник отпустил ребенка и скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его недалеко от места происшествия – мужчина скрывался в кустах.

Задержанному 40 лет. По данным полиции, он военнослужащий, житель одного из сел Жмеринского района и находился на реабилитации. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разные преступления, в том числе за убийство.

Следователи Жмеринского районного отдела полиции при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – похищение человека, совершенное в отношении малолетнего.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Запорожье мать продала сына для попрошайничества. Суд признал ее виновной в торговле людьми и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Ребенка изъяли из опасных условий и передали в центр социально-психологической реабилитации.

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