В Вишневом продолжается ликвидация последствий атаки: работают более 300 спасателей

Фото: ГСЧС Киевщины

В Вишневом Киевской области до сих пор продолжаются аварийно-спасательные и восстановительные работы после вражеской атаки

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Киевской области, передает RegioNews.

На месте происшествия постоянно работают более 300 спасателей и 106 единиц техники. Специалисты обследуют территории, выполняют необходимые работы и помогают местным жителям.

В штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжают поступать обращения от граждан. Спасатели прорабатывают каждый случай, чтобы обеспечить людям необходимую помощь и безопасность.

Вместе с пожарными работают психологи ГСЧС. Они поддерживают пострадавших, помогают жителям поврежденных домов, доставляют воду и пищу оставшимся без необходимых вещей.

Видео ликвидации последствий атаки – по ссылке.

Напомним, 6 июля россияне атаковали Вишневое в Киевской области. После удара РФ в городе возник большой пожар на территории складских помещений, сгорели и повреждены дома на нескольких улицах.

По обновленным данным, в результате обстрела в городе погибли 9 человек, а также сообщалось, что еще почти три десятка пострадали.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в Вишневом находился склад боеприпасов. По его словам, из-за этой ситуации в "Укроборонпроме" будут кадровые решения.