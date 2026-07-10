Россия атаковала Днепропетровщину: пострадал мужчина, повреждены предприятие и АЗС
В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадал 36-летний мужчина
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Под ударом оказалась Никопольщина – в Марганецкой общине повреждено предприятие.
В Самаровском районе, в Песчанской общине, получила повреждения автозаправочная станция. Еще одна АЗС повреждена в Межирицкой общине Павлоградского района.
В Павлограде из-за вражеской атаки загорелся автомобиль, также повреждены частные жилые дома.
Все пожары, возникшие в результате обстрелов, спасатели ликвидировали.
Напомним, в ночь на 10 июля российские войска атаковали Украину 137 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА в 16 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще в четырех местах.