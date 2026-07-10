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10 июля 2026, 10:37

РФ ударила по частному сектору в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух погибших

10 июля 2026, 10:37
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Фото: ГСЧС Донбасса
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В Донецкой области в результате российской атаки погибли два человека. Их тела спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Ночью российские войска нанесли авиаудар по частному сектору поселка Шабельковка Краматорской общины. Вражеский удар полностью разрушил жилой дом, в котором находились люди.

Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники обнаружили и получили тела двух погибших.

В общей сложности спасатели разобрали около 2 тонн строительных конструкций. На данный момент работы завершены.

Также из-за обстрелов возникли пожары в другом жилом доме, гараже и трех автомобилях. Пожарные ликвидировали все возгорания на общей площади 136 квадратных метров.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погиб один человек, еще 12 получили травмы.

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