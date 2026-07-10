РФ ночью атаковала Украину 137 дронами: есть попадания на 16 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 июля российские войска атаковали Украину 137 ударными беспилотниками разных типов. Враг применил дроны Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 114 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА в 16 локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще в четырех местах.

Напомним, российские войска ночью 10 июля атаковали беспилотниками город Валки Богодуховского района Харьковской области. Погибла 50-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждены пять частных жилых домов и два хозяйственных постройки.