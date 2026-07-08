Разоблачили агента РФ, пытавшегося получить топдолжность в энергокомпании

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Правоохранители разоблачили российского агента. Он пытался получить топ должность в энергетической компании, чтобы "сливать" информацию россиянам

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Известно, что агент оказался экспертом в сфере энергетики с опытом работы на профильных предприятиях. Благодаря этому, он продвигал свою кандидатуру на руководящие должности в украинские энергетические компании.

При содействии российских спецслужб подозреваемый пытался получить должность топ-менеджера на предприятии, которое на украинском рынке имеет монопольное положение. Благодаря этому он мог бы повлиять на ключевые решения на предприятии.

По мнению следствия, в случае назначения агента россияне могли бы получить доступ к информации об уязвимых местах, системе защиты и работе объектов критической инфраструктуры Украины. В частности, ранее он уже передавал россиянам информацию об уголовных производствах в энергетическом секторе экономики Украины.

Известно, что завербовали мужчину еще до начала полномасштабной войны. Теперь его отправили под стражу без права на залог. Ему грозит лишение свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности разоблачила и задержала в Одессе российского агента, который по заказу ФСБ собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны в регионе.