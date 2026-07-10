Россияне атаковали 26 населенных пунктов Сумщины: девять человек ранены

Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, артиллерию, минометы и беспилотники разных типов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Сумской общине из-за ударов дронов ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет. Повреждены многоквартирный и частный дома, магазин, два автомобиля, хозяйственные постройки и объект критической инфраструктуры.

В Белопольской общине в результате попадания БпЛА в автомобиль пострадал 65-летний мужчина. Также поврежден торговый центр и нежилое помещение.

Еще шесть человек получили травмы в результате атак в Березовской, Путивльской, Шосткинской и Поповской общинах. Среди пострадавших – мужчины и женщины от 30 до 86 лет.

По всем фактам следователи начали уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погиб один человек, еще 12 получили травмы.