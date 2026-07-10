09:56  10 июля
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
10:22  10 июля
В Винницкой области люди спасли 7-летнюю девочку от попытки похищения
00:35  10 июля
"Слава ТЦК": участников "бунта" на Сыхове заставили извиниться
UA | RU
UA | RU
10 июля 2026, 08:10

Россияне атаковали 26 населенных пунктов Сумщины: девять человек ранены

10 июля 2026, 08:10
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, артиллерию, минометы и беспилотники разных типов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Сумской общине из-за ударов дронов ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет. Повреждены многоквартирный и частный дома, магазин, два автомобиля, хозяйственные постройки и объект критической инфраструктуры.

В Белопольской общине в результате попадания БпЛА в автомобиль пострадал 65-летний мужчина. Также поврежден торговый центр и нежилое помещение.

Еще шесть человек получили травмы в результате атак в Березовской, Путивльской, Шосткинской и Поповской общинах. Среди пострадавших – мужчины и женщины от 30 до 86 лет.

По всем фактам следователи начали уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погиб один человек, еще 12 получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Сумская область атака пострадавшие российская армия гражданские
В Вишневом продолжается ликвидация последствий атаки: работают более 300 спасателей
10 июля 2026, 07:46
Более тысячи ударов по Запорожской области: погиб человек, 12 пострадали
10 июля 2026, 07:19
Атака дронов на Харьковщину: погибла 50-летняя женщина, есть пострадавшие
10 июля 2026, 07:02
Все новости »
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
На Закарпатье 10-месячный ребенок отравился крысиным ядом
10 июля 2026, 10:59
РФ ударила по частному сектору в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух погибших
10 июля 2026, 10:37
В Винницкой области люди спасли 7-летнюю девочку от попытки похищения
10 июля 2026, 10:22
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
10 июля 2026, 09:56
Россия атаковала Днепропетровщину: пострадал мужчина, повреждены предприятие и АЗС
10 июля 2026, 09:38
Львовский взрыв: не бунт против войска, а протест против произвола
10 июля 2026, 09:16
РФ ночью атаковала Украину 137 дронами: есть попадания на 16 локациях
10 июля 2026, 08:57
23 таунхауса и офисный центр: какое имущество обнаружили у семьи главы СБУ Закарпатья
10 июля 2026, 08:33
В Вишневом продолжается ликвидация последствий атаки: работают более 300 спасателей
10 июля 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Павел Казарин
Все блоги »