У Хмельницькому жінка кинула дитині гантелю в голову

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Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок матері, яка травмувала дитину. Вона кинула в малолітнього сина гантелю

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Хлопчик сидів перед жінкою. Вона посварилась із сином і кинула важкі гантелі в його бік. Одна гантель поцілила хлопчику в голову, а інша в коліно. Лікарі діагностували у дитини поверхневу рану м’яких тканин у лівій тім’яно-скроневій ділянці голови та синець на лівому коліні.

Сама матір на суді визнала провину. Вона щиро покаялась. Суд призначив їй покарання у виді 60 годин громадських робіт.

Нагадаємо, раніше на Одещині бійка школярів закінчилася лікарнею для дитини. Хлопчика госпіталізували.