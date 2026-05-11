13:18  11 мая
В Днепре возле вокзала полуобнаженный мужчина вылез на балкон и угрожает прыгнуть
11:41  11 мая
Мать стала свидетелем: в Винницкой области мужчина изнасиловал 17-летнюю дочь
09:47  11 мая
На Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево: оба погибли
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 12:39

Драка школьников под Одессой закончилась больницей для ребенка

11 мая 2026, 12:39
Читайте також українською мовою
Фото: "Думская"
Читайте також
українською мовою

Ученика из села Александровка на Одесщине госпитализировали после конфликта с другими школьниками. Родственники утверждают, что парня могли избить старшие ученики

Как пишет "Думская", об инциденте сообщила бабушка ребенка в соцсетях, передает RegioNews.

По ее словам, пострадавший учится в 4 классе, а в конфликте якобы участвовали учащиеся 5-6 классов. После происшествия мальчик самостоятельно вернулся домой, но сначала не рассказал о случившемся.

Со временем состояние ребенка ухудшилось, и его госпитализировали вместе с матерью. По результатам обследования, у мальчика обнаружили гематому в области лобной части мозга.

Родственники отмечают, что ребенок почти не ест, находится под наблюдением врачей и получает обезболивающие.

После инцидента семья обратилась в полицию и передала видео происшествие, которое, по их словам, сняли очевидцы.

В полиции подтвердили факт конфликта между школьниками. Проводится проверка обстоятельств, опрашиваются участники и свидетели. Окончательная правовая квалификация события будет определена после получения выводов медиков о степени тяжести травм.

Напомним, 27 апреля 15-летняя ученица 9 класса одной из тернопольских школ во время спора нанесла своей однокласснице множественные колото-резаные раны в участок головы и тела.

Суд назначил несовершеннолетний круглосуточный домашний арест сроком 2 месяца. Подозреваемая будет носить электронный браслет.

Читайте также: Школьное битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция конфликт драка Избиение Одесская область школьники
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Разведчики показали, как охотятся на россиян на Запорожском направлении
11 мая 2026, 15:55
В Черкасской области двое мужчин устроили "охоту" на авто военных
11 мая 2026, 15:35
Заманивал в гости, пока мать на работе: в Киеве задержали соседа за развращение 9-летней девочки
11 мая 2026, 15:27
Оккупанты не успели скрыться: FPV-дрон ВСУ нанес точный удар
11 мая 2026, 14:53
The Economist: парад в Москве показал провалы РФ и рост преимущества Украины
11 мая 2026, 14:34
В Черкассах судили украинского военного, работавшего на россиян
11 мая 2026, 14:25
Эвакуация из лайнера MV Hondius: у двух человек обнаружили хантавирус
11 мая 2026, 13:56
В Херсонской области женщина погибла из-за взрывчатки, спрятанной в венке возле мемориала
11 мая 2026, 13:43
В сети показали, во что россияне превратили оккупированные Олешки на Херсонщине
11 мая 2026, 13:30
В Днепре возле вокзала полуобнаженный мужчина вылез на балкон и угрожает прыгнуть
11 мая 2026, 13:18
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Игорь Луценко
Юрий Чевордов
Все блоги »