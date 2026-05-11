Драка школьников под Одессой закончилась больницей для ребенка

Фото: "Думская"

Ученика из села Александровка на Одесщине госпитализировали после конфликта с другими школьниками. Родственники утверждают, что парня могли избить старшие ученики

Как пишет "Думская", об инциденте сообщила бабушка ребенка в соцсетях, передает RegioNews.

По ее словам, пострадавший учится в 4 классе, а в конфликте якобы участвовали учащиеся 5-6 классов. После происшествия мальчик самостоятельно вернулся домой, но сначала не рассказал о случившемся.

Со временем состояние ребенка ухудшилось, и его госпитализировали вместе с матерью. По результатам обследования, у мальчика обнаружили гематому в области лобной части мозга.

Родственники отмечают, что ребенок почти не ест, находится под наблюдением врачей и получает обезболивающие.

После инцидента семья обратилась в полицию и передала видео происшествие, которое, по их словам, сняли очевидцы.

В полиции подтвердили факт конфликта между школьниками. Проводится проверка обстоятельств, опрашиваются участники и свидетели. Окончательная правовая квалификация события будет определена после получения выводов медиков о степени тяжести травм.

Напомним, 27 апреля 15-летняя ученица 9 класса одной из тернопольских школ во время спора нанесла своей однокласснице множественные колото-резаные раны в участок головы и тела.

Суд назначил несовершеннолетний круглосуточный домашний арест сроком 2 месяца. Подозреваемая будет носить электронный браслет.

Читайте также: Школьное битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя