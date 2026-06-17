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17 червня 2026, 10:08

Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: розпочато розшифровку "чорної скриньки"

17 червня 2026, 10:08
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Фото: Прокуратура України
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На Хмельниччині розслідують обставини авіаційної катастрофи військового літака, внаслідок якої загинули двоє пілотів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки).

За попередніми даними, 16 червня близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіапригоди загинули двоє пілотів віком 55 та 23 роки.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також можливі інші фактори, що могли призвести до катастрофи.

У межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Також створено комісію Міністерства оборони для встановлення причин трагедії.

Наразі тривають роботи з розшифрування бортового самописця.

Як відомо, напередодне розбився бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

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авіакатастрофа прокуратура розслідування Хмельницька область трагедія пілоти Су-24М
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