Фото: ГСЧС

Трагедия произошла в среду, 10 июня, в Коростене на реке Уж. Водолазы изъяли из воды тело мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По словам очевидцев, мужчина отдыхал на берегу водоема вместе с женой. Он решил искупаться, но через некоторое время исчез из виду. Спасатели, прибывшие на место, сначала проводили поисковые работы на лодке, однако найти его не удалось.

Впоследствии тело погибшего обнаружили водолазы. Мужчина находился на глубине двух метров и на расстоянии около шести метров от берега.

По данным спасателей, с начала года на водоемах Житомирской области уже погибли 12 человек.

Напомним, в Николаеве 17-летний юноша прыгнул с пирса в акваторию Бугского лимана и не выплыл. Водолазы обнаружили тело погибшего примерно в 30 метрах от берега.