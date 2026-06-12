Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Суд избрал фигурантам меры пресечения: 21-летнего парня отправили под стражу, а 16-летнего подростка – под круглосуточный домашний арест.

Правоохранители выяснили, что парни пришли в гости к знакомой. Они вместе отдыхали и выпивали. Когда девушка уснула, фигуранты воспользовались ее беспомощным состоянием и изнасиловали.

Расследование дела продолжается.

Напомним, в Одессе осудили парня за изнасилование 8-летней соседки. Он заманил девочку сладостями в туалет на автостоянке.