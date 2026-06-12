Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи: 21-річного молодика відправили під варту, а 16-річного підлітка – під цілодобовий домашній арешт.

Правоохоронці з'ясували, що хлопці прийшли в гості до знайомої. Вони разом відпочивали та випивали. Коли дівчина заснула, фігуранти скористалися її безпорадним станом і зґвалтували.

Розслідування справи триває.

Нагадаємо, в Одесі засудили молодика за зґвалтування 8-річної сусідки. Він заманив дівчинку солодощами до вбиральні на автостоянці.