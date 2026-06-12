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12 червня 2026, 09:20

На Хмельниччині оголосили підозру двом хлопцям, які зґвалтували сплячу знайому

12 червня 2026, 09:20
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Фото: поліція
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Слідчі оголосили підозру двом мешканцям Хмельниччини за зґвалтування 24-річної дівчини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи: 21-річного молодика відправили під варту, а 16-річного підлітка – під цілодобовий домашній арешт.

Правоохоронці з'ясували, що хлопці прийшли в гості до знайомої. Вони разом відпочивали та випивали. Коли дівчина заснула, фігуранти скористалися її безпорадним станом і зґвалтували.

Розслідування справи триває.

Нагадаємо, в Одесі засудили молодика за зґвалтування 8-річної сусідки. Він заманив дівчинку солодощами до вбиральні на автостоянці.

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