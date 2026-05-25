По состоянию на утро 25 мая в стационарах городских больниц остается 21 человек, пострадавший во время массированной атаки на Киев ночью 24 мая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"На сегодняшнее утро в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший в результате атаки врага на столицу 24 мая. В частности, двое детей", – говорится в сообщении.

Кличко отметил, что всего в Киеве пострадали 86 человек. Два человека погибли.

Ранее в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от массированной атаки на Киев возросло до 87 человек, среди которых трое несовершеннолетних.