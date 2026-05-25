25 мая 2026, 07:38

В Краматорске после обстрела спасатели 10 часов тушили масштабный пожар на рынке

Фото: ГСЧС
В воскресенье, 24 мая, в результате российского удара возник масштабный пожар на территории рынка в Краматорске Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огонь охватил крышу здания на площади 3000 квадратных метров.

Из-за угрозы повторных ударов огнеборцы были вынуждены неоднократно приостанавливать тушение и отходить в укрытие.

Несмотря на опасность, спасатели сражались с огнем около 10 часов и полностью ликвидировали пожар.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, 24 мая россияне нанесли удар с помощью БпЛА по городу Богодухов Харьковской области. Пострадали три человека.

