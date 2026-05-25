В ночь на 25 мая РФ атаковала Украину 262 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 246 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 25 мая под ударами российских беспилотников и артиллерии оказались три района Днепропетровской области. Повреждены дома и инфраструктура, пострадал 35-летний мужчина.