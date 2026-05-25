25 мая 2026, 08:39

В Харькове военный устроил стрельбу возле жилого дома

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харькове правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу возле жилого дома в Индустриальном районе города

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 24 мая по улице 92-й Бригады.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух из оружия у подъезда многоэтажки.

В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника на месте и изъяли оружие.

В ходе проверки установлено, что задержанный является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия).

Полиция выясняет происхождение изъятого оружия и все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно киевские патрульные оперативно задержали мужчину, который устроил стрельбу в Оболонском районе. Правоохранители выяснили, что во время конфликта между мужчинами 38-летний фигурант достал револьвер и произвел около девяти выстрелов в разные части тела 27-летнего потерпевшего.

