Ночью 25 мая под ударами российских беспилотников и артиллерии оказались три района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине враг атаковал Никополь, а также Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Красногригорьевскую громады. Пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. В громадах повреждены многоквартирный и частный дома, а также хозяйственная постройка.

В Межевской громаде Синельниковского района в результате атаки поврежден дом.

В Апостолове на Криворожье из-за обстрела возникли пожары, повреждены автомобили и инфраструктура.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 753 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.