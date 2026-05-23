Смертельный наезд поезда во Львове: погиб 20-летний мужчина
Во Львове в результате наезда поезда погиб мужчина. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 23 мая около 02:10 на железнодорожной станции "Пидзамче".
Пассажирский поезд сообщением "Ужгород - Одесса" совершил наезд на 20-летнего львовянина.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
