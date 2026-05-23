Смертельный наезд поезда во Львове: погиб 20-летний мужчина

Фото: Национальная полиция

Во Львове в результате наезда поезда погиб мужчина. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 23 мая около 02:10 на железнодорожной станции "Пидзамче".

Пассажирский поезд сообщением "Ужгород - Одесса" совершил наезд на 20-летнего львовянина.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киевской области поезд насмерть сбил мужчину. Пешеход проигнорировал запрещенный сигнал и вышел на железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.