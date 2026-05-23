10:35  23 мая
На Ровенщине легковушка врезалась в грузовик – погибли два человека
01:35  23 мая
Жена известного хореографа Евгения Кота призналась, почему не взяла фамилию мужа
00:55  23 мая
Невеста Дмитрия Кулебы впервые показала свадебное платье
UA | RU
UA | RU
23 мая 2026, 12:43

Смертельный наезд поезда во Львове: погиб 20-летний мужчина

23 мая 2026, 12:43
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во Львове в результате наезда поезда погиб мужчина. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 23 мая около 02:10 на железнодорожной станции "Пидзамче".

Пассажирский поезд сообщением "Ужгород - Одесса" совершил наезд на 20-летнего львовянина.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киевской области поезд насмерть сбил мужчину. Пешеход проигнорировал запрещенный сигнал и вышел на железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов железная дорога погибший мужчина поезд трагедия
В Полтавской области автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: водитель погиб
22 мая 2026, 10:54
Столкновение легковушек во Львове: пострадала 13-летняя девочка
22 мая 2026, 09:46
На Львовщине мужчина жестоко избил палкой собаку соседки
21 мая 2026, 20:55
Все новости »
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
В Сумах российский дрон атаковал траурную колонну: есть пострадавшие
23 мая 2026, 12:12
На Закарпатье водитель напал с газовым баллончиком на беременную женщину
23 мая 2026, 11:42
На Сумщине из-за атак дронов и обстрелов пострадали 13 человек
23 мая 2026, 11:24
На Ровенщине легковушка врезалась в грузовик – погибли два человека
23 мая 2026, 10:35
РФ атаковала Украину 124 дронами: ПВО обезвредила 102
23 мая 2026, 10:14
Полтава под ударом: в результате атаки РФ загорелось админздание
23 мая 2026, 09:54
Минус 950 окупантов и сотни единиц техники: оновленные потери РФ за сутки
23 мая 2026, 09:28
Ночная атака на Днепропетровщину: из дома эвакуировали 25 жителей
23 мая 2026, 09:10
Жена известного хореографа Евгения Кота призналась, почему не взяла фамилию мужа
23 мая 2026, 01:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Все блоги »