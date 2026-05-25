В воскресенье, 24 мая, в 18:26 российские войска нанесли авиаудар по городу Дружковка Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Управляемая авиабомба "ФАБ-250" с модулем УМПК попала по многоквартирному дому.

В результате удара погибла 70-летняя пенсионерка. Еще пятеро гражданских – один мужчина и четыре женщины в возрасте 40, 44, 45, 69, 73 лет – получили минно-взрывные травмы.

Окончательные последствия авиаудара устанавливаются.

Напомним, 24 мая в результате российского удара возник масштабный пожар на территории рынка в Краматорске Донецкой области. Спасатели 10 часов тушили пожар.