Российская авиабомба попала в многоэтажку в Дружковке: есть погибшая и пятеро раненых
В воскресенье, 24 мая, в 18:26 российские войска нанесли авиаудар по городу Дружковка Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Управляемая авиабомба "ФАБ-250" с модулем УМПК попала по многоквартирному дому.
В результате удара погибла 70-летняя пенсионерка. Еще пятеро гражданских – один мужчина и четыре женщины в возрасте 40, 44, 45, 69, 73 лет – получили минно-взрывные травмы.
Окончательные последствия авиаудара устанавливаются.
Напомним, 24 мая в результате российского удара возник масштабный пожар на территории рынка в Краматорске Донецкой области. Спасатели 10 часов тушили пожар.
