У Хмельницькому 13-річного підлітка вразило струмом на даху вагона

У Хмельницькому правоохоронці з'ясовують обставини травмування 13-річного хлопця на залізничній станції

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 24 травня близько 13:30 на залізничній станції по вулиці Калнишевського.

До поліції надійшло повідомлення про те, що неповнолітнього вразило струмом під час перебування на даху залізничного вагона.

На місце негайно прибули слідчо-оперативна група та медики. Потерпілого з численними опіками госпіталізували. За словами лікарів, його стан оцінюється як важкий.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Києві 16-річний хлопець вижив після удару струмом на даху вагона. Через тяжкість стану українські лікарі спільно з МОЗ організували евакуацію підлітка до спеціалізованої клініки в Німеччині, де медики продовжують боротьбу за його життя. Трагедія сталася 29 березня в Солом'янському районі столиці.