На днях на бульваре Верховной Рады полицейские задержали 31-летнего киевлянина, который разгуливал по улице с оружием и пугал людей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина на улице заметила пьяного мужчину с пистолетом в руке. Не на шутку испугавшись, она обратилась к компании мужчин. Впрочем, на их замечания дебошир отреагировал агрессивно: начал ругаться, перезаряжать оружие и направлять его в сторону прохожих.

Полицейские задержали мужчину и проверили его на состояние опьянения. Прибор "Драгер" показал 2,26 промилле алкоголя в крови. У 31-летнего киевлянина изъяли пневматический пистолет.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

