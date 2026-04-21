В Сумах количество пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников возросло до 23, среди них 10 детей - пятеро из них находятся в стационаре

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоро, повідомляє RegioNews.

"До кінця дня вже 23 особи звернулися за медичною допомогою. Серед них – 13 дорослих та 10 дітей. П'ятеро дітей перебувають на стаціонарному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Григоров зауважив, що діти зазнали сильного стресу через вибухи. З ними працюють психологи, усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

За його словами, внаслідок ударів у місті зруйновано приватний будинок, пошкоджено 14 багатоповерхових та 15 приватних житлових будинків, спорудження навчальних закладів та гуртожитки. Також вибито 1200 вікон та понад 400 балконних рам.

"Значні руйнування зазнав і спортивного комплексу, в якому виросли тисячі спортсменів і який приймав змагання всеукраїнського рівня. Обов'язково маємо його відновити - робитимемо для цього все можливе", - додав глава ОВА.