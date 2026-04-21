21 квітня 2026, 22:45

На Хмельниччині BMW на смерть збив 17-річного хлопця

Фото з відкритих джерел
Полонський районний суд Хмельницької області розглянув справу щодо смертельної ДТП. Внаслідок аварії загинув підліток

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Аварія сталась на початку року у селищі Понінка Шепетівського району. 30-річний водій BMW X5 у п'яному стані їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. Він збив велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Внаслідок отриманих травм 17-річний водій двоколісного загинув на місці.

На суді водій визнав свою провину. Він зізнався, що впродовж дня вживав алкогольні напої, після чого все одно сів за кермо. Він розповів, що суттєво перевищив дозволену швидкість та згодом відчув удар у передню частину автомобіля. Зупинившись, побачив у кюветі велосипедиста без ознак життя, після чого викликав поліцію.

Мати загиблого хлопця відмовилась приймати гроші та вибаченя водія. Вона наполягала на призначенні максимально суворого покарання.

Суд призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. На користь матері загиблого суд стягнув з нього 3 200 000 грн моральної шкоди та судові витрати.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині в ДТП загинув 12-річний хлопчик. 26-річний водій Ford Mondeo не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Автомобіль зіткнувся із деревом. Водій не постраждав. Перевірка показала, що він був за кермом п'яний.

