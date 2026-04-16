В Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик

Авария произошла 15 апреля на улице Довбысской в селе Наталии Довбысской общины. К сожалению, погиб ребенок

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Предварительно 26-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль столкнулся с деревом. В результате ДТП от полученных травм погиб 12-летний мальчик. Женщину и малолетнего ребенка, которые были пассажирами, госпитализировали.

Водитель не пострадал. Проверка показала, что он был за рулем пьян. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

"Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

