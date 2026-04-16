16:05  16 апреля
После похолодания в Украину вернется потепление
10:32  16 апреля
В Киеве обломки ракеты РФ упали прямо во дворе многоэтажки
08:39  16 апреля
В Харькове разоблачили наркогруппировку, которую "крышевал" правоохранитель
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2026, 16:25

В Житомирской области в ДТП погиб 12-летний мальчик

16 апреля 2026, 16:25
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 15 апреля на улице Довбысской в селе Наталии Довбысской общины. К сожалению, погиб ребенок

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 26-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль столкнулся с деревом. В результате ДТП от полученных травм погиб 12-летний мальчик. Женщину и малолетнего ребенка, которые были пассажирами, госпитализировали.

Водитель не пострадал. Проверка показала, что он был за рулем пьян. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

"Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, на Прикарпатье пьяный мотоциклист вылетел в кювет, погиб 16-летний парень. Трагедия произошла в колокольне. Правоохранители начали расследование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Житомирская область
В Ровенской области пьяный мотоциклист попал в ДТП: пострадала несовершеннолетняя
15 апреля 2026, 11:30
В Хмельницком задержали военного после ДТП: пьяный, без прав и в розыске
15 апреля 2026, 07:53
На Волыни в ДТП погибли два подростка: 17-летнего водителя задержали
14 апреля 2026, 07:37
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Буковине псевдобанкиры обчистили счета людей
16 апреля 2026, 16:45
В САП сделали заявление о подозрении Ермаку
16 апреля 2026, 16:37
После похолодания в Украину вернется потепление
16 апреля 2026, 16:05
Купил зелень на рынке: во Львове от отравления скончался врач
16 апреля 2026, 15:55
В Польше опрокинулся микроавтобус с украинцами: в салоне был ребенок
16 апреля 2026, 15:40
На Волыни разоблачили депутата от "Слуги народа" на взятке в 30 тысяч долларов
16 апреля 2026, 15:05
В Запорожье адвокат организовал "туры" для уклонистов
16 апреля 2026, 14:55
Российский удар по столичным автосалонам: сгорели 60 авто
16 апреля 2026, 14:43
В Черкасской области разоблачили священника УПЦ МП, который "пиарил" оккупантов
16 апреля 2026, 14:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Сергей Фурса
Леся Литвинова
Виталий Портников
Все блоги »