В Хмельницкой области подросток на мотоцикле врезался в магазин

В поселке Белогорье правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался несовершеннолетний мотоциклист

Об этом сообщила полиция области.

Авария произошла 3 апреля около 23:40 на улице Шевченко.

По предварительным данным, 14-летний житель Белогорской общины, управляя мотоциклом Lifan KP200, не справился с управлением и врезался в порог магазина.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения. Его госпитализировали в Белогорскую многопрофильную больницу.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему.

Продолжается досудебное расследование.

