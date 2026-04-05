На Хмельниччині підліток на мотоциклі врізався в магазин

У селищі Білогір'я правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувався неповнолітній мотоцикліст

Про це повідомила поліція області.

Аварія сталася 3 квітня близько 23:40 на вулиці Шевченка.

За попередніми даними, 14-річний житель Білогірської громади, керуючи мотоциклом Lifan KP200, не впорався з керуванням та врізався у поріг магазину.

Унаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Білогірської багатопрофільної лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому.

Наразі триває досудове розслідування.

