На Хмельниччині підліток на мотоциклі врізався в магазин
У селищі Білогір'я правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувався неповнолітній мотоцикліст
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Аварія сталася 3 квітня близько 23:40 на вулиці Шевченка.
За попередніми даними, 14-річний житель Білогірської громади, керуючи мотоциклом Lifan KP200, не впорався з керуванням та врізався у поріг магазину.
Унаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Білогірської багатопрофільної лікарні.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому.
Наразі триває досудове розслідування.
