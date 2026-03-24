На Хмельниччині судитимуть банду "гастролерів" за розбій і грабежі

На Хмельниччині завершили розслідування щодо організованої злочинної групи, яка вчиняла зухвалі напади на приватні будинки. Матеріали справи вже скеровано до суду

Про це повідомила поліція області.

Йдеться про чотирьох мешканців Черкаської та Кіровоградської областей із кримінальним минулим. Двоє з них раніше були засуджені за групові розбійні напади на території росії, один із фігурантів мав там статус "смотрящого".

За даними слідства, зловмисники діяли заздалегідь сплановано та мали "навідниць" серед місцевого населення, які передавали інформацію про потенційних жертв із значними заощадженнями.

Під час нападів вони використовували маски, рукавички та зброю, а для пересування купували дешеві автомобілі, які після злочинів залишали або знищували.

Один із нападів стався 10 вересня минулого року в одному із сіл Чемеровецької громади Кам’янець-Подільського району. Зловмисники увірвалися до будинку 65-річного чоловіка, зв'язали його та, погрожуючи зброєю, заволоділи грошима і ювелірними виробами. Сума збитків склала близько 900 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили маршрут руху нападників і вже за кілька годин затримали їх. У автомобілі виявили пістолет, викрадені кошти та прикраси.

У ході розслідування також встановлено причетність групи до ще одного злочину в тому ж районі. Тоді зловмисники, дочекавшись відсутності господарів, проникли до будинку та викрали майно на понад 1 мільйон гривень. Коли власниця несподівано повернулася, нападники втекли, а згодом спалили автомобіль у лісі та залишили область.

Слідчі завершили досудове розслідування. Усім чотирьом інкримінують бандитизм, грабіж і розбій, а двом із них – ще й незаконне поводження зі зброєю.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також до суду готуються матеріали щодо двох "навідниць", яким інкримінують участь у злочинах – вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Києві затримали україно-грузинську банду "домушників", члени якої обкрадали житло заможних киян та видавали себе за бійців Інтернаціонального легіону. Чотирьох учасників групи затримали. Їм повідомлено про підозри.