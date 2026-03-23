В Киеве будут судить мужчину за кражу смартфона у продавца магазина
Перед судом предстанет киевлянин, укравший мобильный телефон у работника магазина техники в Деснянском районе столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Происшествие случилось в декабре прошлого года: 24-летний продавец отвлекся, а посетитель воспользовался моментом, украл смартфон с прилавка и скрылся.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, ранее уже имевший судимости за преступления, связанные с наркотиками.
Мужчину задержали, а украденный телефон изъяли как вещественное доказательство.
Сейчас следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
