Перед судом предстанет киевлянин, укравший мобильный телефон у работника магазина техники в Деснянском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в декабре прошлого года: 24-летний продавец отвлекся, а посетитель воспользовался моментом, украл смартфон с прилавка и скрылся.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, ранее уже имевший судимости за преступления, связанные с наркотиками.

Мужчину задержали, а украденный телефон изъяли как вещественное доказательство.

Сейчас следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

