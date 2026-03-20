20 березня 2026, 08:22

13 фіктивних інвалідностей: на Хмельниччині судитимуть лікарів і їхніх "клієнтів"

Фото: Національна поліція
У Хмельницькій області будуть судити медиків та їхніх "клієнтів", яких підозрюють в організації та використанні схеми з оформлення фіктивних груп інвалідності

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчі вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до суду.

За даними правоохоронців, до протиправної діяльності причетні п'ятеро лікарів із Кам'янця-Подільського та дев'ятеро громадян, які скористалися їхніми послугами. Водночас розслідування щодо інших осіб, які могли бути залучені до схеми, триває.

Схему викрили ще у лютому цього року. Як встановило слідство, в червні 2023 року учасники організували механізм виготовлення фіктивних медичних документів про нібито стаціонарне лікування. Це дозволяло направляти "пацієнтів" на медико-соціальну експертну комісію.

У результаті "клієнти" отримували другу групу інвалідності разом із відповідними соціальними виплатами та пільгами.

Загалом правоохоронці встановили 13 осіб, які незаконно оформили інвалідність. Частина з них отримала пенсійні виплати на суму близько 700 тисяч гривень, інші ж використали документи для організації виїзду військовозобов'язаних родичів за кордон.

Серед причетних – жителі Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Чернівецької областей.

Обвинуваченим інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ). Окремим фігурантам також закидають шахрайство (ч. 2 ст. 190 ККУ) та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 ККУ).

Нагадаємо, правоохоронці в Києві викрили сімейну лікарку, яка обіцяла військовозобов'язаному оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Свої "послуги" вона оцінила в 6 тисяч доларів. Жінці світить до дев'яти років позбавлення волі.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
