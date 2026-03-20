13 фіктивних інвалідностей: на Хмельниччині судитимуть лікарів і їхніх "клієнтів"

У Хмельницькій області будуть судити медиків та їхніх "клієнтів", яких підозрюють в організації та використанні схеми з оформлення фіктивних груп інвалідності

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчі вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до суду.

За даними правоохоронців, до протиправної діяльності причетні п'ятеро лікарів із Кам'янця-Подільського та дев'ятеро громадян, які скористалися їхніми послугами. Водночас розслідування щодо інших осіб, які могли бути залучені до схеми, триває.

Схему викрили ще у лютому цього року. Як встановило слідство, в червні 2023 року учасники організували механізм виготовлення фіктивних медичних документів про нібито стаціонарне лікування. Це дозволяло направляти "пацієнтів" на медико-соціальну експертну комісію.

У результаті "клієнти" отримували другу групу інвалідності разом із відповідними соціальними виплатами та пільгами.

Загалом правоохоронці встановили 13 осіб, які незаконно оформили інвалідність. Частина з них отримала пенсійні виплати на суму близько 700 тисяч гривень, інші ж використали документи для організації виїзду військовозобов'язаних родичів за кордон.

Серед причетних – жителі Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Чернівецької областей.

Обвинуваченим інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ). Окремим фігурантам також закидають шахрайство (ч. 2 ст. 190 ККУ) та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 ККУ).

