В Николаевской области идентифицировали российского военного, который пытал мирного жителя электротоком

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Николаевскую область идентифицировали российского военного, который во время временной оккупации Снигиревской общины жестоко пытал 44-летнего жителя села Павловка

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый, командир отделения 2 разведывательного взвода 1 разведывательной роты 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады ВС РФ, вместе с другими неустановленными военными РФ незаконно лишил свободы мужчину, пытаясь выбить из него информацию об украинских правоохранителях и военнослужащих.

С целью запугивания оккупанты применяли к гражданской пытке: избивали его металлическими прутьями и кнутом, а также подвергали электрическому току, причиняя нестерпимую физическую боль и моральные страдания.

27 февраля 2026 военном сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум лицам, причастным к застенкам в Херсоне. По данным следствия, в подвале захваченного здания в центре временно оккупированного города в 2022 году гражданских систематически удерживали незаконно и подвергали пыткам. Людей держали в антисанитарных условиях – без окон и освещения.