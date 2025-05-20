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В Закарпатье вынесли приговор матери, которая заставляла детей попрошайничать. "Заработанные" деньги они отдавали ей

Об этом сообщают "Новости Закарпатья", передает RegioNews.

Хустский районный суд Закарпатской области рассмотрел дело в отношении матери, которая постоянно заставляла своих малолетних дочерей заниматься попрошайничеством. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы с условным увольнением.

По данным следствия, с января по март этого года женщина намеренно заставляла дочерей (девушки в возрасте 6 и 8 лет) заниматься попрошайничеством у Свято-Кирилл-Мефодиевского кафедрального Собора на Майдане Независимости. Дети собирали средства у верующих и прохожих, а затем отдавали все "заработанное" матери.

Напомним, что во Львовской области будут судить молодую мать за халатность. Ее трехлетний сын долгое время находился без присмотра. В результате этого ребенок выпал из окна пятого этажа и получил травмы.