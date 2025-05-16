На Хмельнитчине столкнулись легковушка и мотоблок: погиб водитель
Смертельная авария произошла утром 14 мая в Ивановке Хмельницкого района. На месте ДТП погиб водитель мотоблока
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.
По данным следствия, в 8.45 столкнулись автомобиль Fiat Doblo и мотоблок с прицепом. За рулем авто находился 39-летний житель Користова, а мотоблока – его 61-летний односельчанин.
"В результате ДТП водитель мотоблока от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается следствие.
Напомним, на Гостомельском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. Погибли два водителя.
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